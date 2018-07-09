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Сенатор Джабаров: вопрос об отмене «закона Димы Яковлева» не поднимут в ближайшее время
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Сенатор Джабаров: вопрос об отмене «закона Димы Яковлева» не поднимут в ближайшее время 

ТАСС 57 минут назад
БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что вопрос о пересмотре российским парламентом так называемого закона Димы Яковлева, который в том числе запрещает усыновление американцами детей из РФ, не будет решаться в ближайшее время.
В субботу, 7 июля, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине, что Госдума будет готова вновь обсудить этот закон в случае возврата контроля над усыновленными в США детьми из РФ.
"Во-первых, я не уверен, что это быстро произойдет. Во-вторых, я не уверен, что мы сразу отменим «закон Димы Яковлева», — сказал Джабаров в понедельник ТАСС в кулуарах сессии ПА. «Потому что слишком много накопилось за эти 20 лет трагедий, к сожалению, [российских детей в США] усыновляют семьи, которые сами являются неблагополучными, происходят всякие безобразия и издевательства», — констатировал он.
По мнению сенатора, «великий народ не должен» отдавать своих детей на воспитание в другие страны. «Своих детей мы должны воспитывать сами. Другое дело, что мы иногда не можем обеспечить нормальное воспитание и жизнь этих детей. Но над этим надо работать», — подчеркнул он.
"Но я думаю, что в ближайшее время вопрос о пересмотре запрета на усыновление российских детей американцами не стоит", — заключил Джабаров.
С 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на американский «акт Магнитского». Российский закон получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США, также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.
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