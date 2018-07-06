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Эксперт прокомментировал критику Трампа в адрес Германии
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Эксперт прокомментировал критику Трампа в адрес Германии 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Политолог Юрий Якорь в беседе с ФАН прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес Германии из-за покупки российского газа и нефти.
По словам эксперта, эти слова американского лидера были адресованы прежде всего местным избирателям.
Как отметил Якорь, у главы государства возникает вопрос, почему Соединённые Штаты должны оплачивать все счета НАТО, а Германия тратит деньги «непонятно на что».
Политолог считает, что выпад Трампа можно «пропустить мимо ушей».
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа о готовности улучшить отношения с Россией.
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