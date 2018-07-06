Эксперт прокомментировал критику Трампа в адрес Германии

По словам эксперта, эти слова американского лидера были адресованы прежде всего местным избирателям.

Как отметил Якорь, у главы государства возникает вопрос, почему Соединённые Штаты должны оплачивать все счета НАТО , а Германия тратит деньги «непонятно на что».

Политолог считает, что выпад Трампа можно «пропустить мимо ушей».