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США не должны загонять Иран в угол, заявил глава МИД Турции
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США не должны загонять Иран в угол, заявил глава МИД Турции 

РИА Новости 6 июля 2018
АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Анкара выступает против давления США на другие страны в связи с выходом Вашингтона из иранской ядерной сделки, загонять Иран в угол непродуктивно и опасно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если у США есть проблемы с Ираном, надо им сесть вместе и обговорить. Но США выходят из соглашения, накладывают санкции, требуют от других стран поддержать их. Мы против такого подхода, так нельзя. Загонять Иран в угол — это непродуктивно и опасно. (Президент Турции Тайип) Эрдоган это прямо (американскому коллеге Дональду) Трампу сказал, и сенаторам США мы это сказали", — отметил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
Дипломат добавил, что Турция не хочет портить отношения с США, но считает неправильным то давление, которое они оказывает на другие страны, требуя присоединения к санкциям против Ирана, которые «никто не поддерживает».
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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