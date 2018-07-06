США не должны загонять Иран в угол, заявил глава МИД Турции

"Если у США есть проблемы с Ираном, надо им сесть вместе и обговорить. Но США выходят из соглашения, накладывают санкции, требуют от других стран поддержать их. Мы против такого подхода, так нельзя. Загонять Иран в угол — это непродуктивно и опасно. (Президент Турции Тайип) Эрдоган это прямо (американскому коллеге Дональду ) Трампу сказал, и сенаторам США мы это сказали", — отметил Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Дипломат добавил, что Турция не хочет портить отношения с США, но считает неправильным то давление, которое они оказывает на другие страны, требуя присоединения к санкциям против Ирана, которые «никто не поддерживает».