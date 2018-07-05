«Надо знать язык врага». Украинцев призвали учить русский

На Украине вновь начали заявлять о том, что важно хорошо знать русский язык. Это происходит несмотря на то, что в Киеве уже не раз пытались бороться с употреблением русскоязычной речи.

Отметим, что до сих пор русский язык на Украине является одним из двух наиболее распространенных языков общения населения. Он не имеет статуса государственного языка, но в 2012–2018 годах русский являлся официальным языком в южных и восточных регионах страны. В настоящее время в регионе идут дискуссии по поводу использования русского языка, которые обостряются в связи с нынешней ситуацией.

Уже прошло более двух лет с того момента, как Крым воссоединился с Россией , после проведенного в 2014 году референдума, на котором большая часть населения Республики Крым и Севастополя проголосовали за вхождение территорий в состав России. Но противостояние киевской власти и России до сих пор продолжается. Украина продолжает призывать европейские страны и США осудить и наказать Россию за якобы проявленную агрессию, а также называет Крым «временно оккупированной территорией».

В конце сентября прошлого года на Украине вступил в силу закон об образовании, который сократил возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе на русском языке. Документ подписал президент Украины Петр Порошенко . С 2018 года преподавание на языках национальных меньшинств разрешили только в начальной школе. Украинский язык стал обязательным для всех СМИ, органов госвласти и школ. В Москве считают такой закон недопустимым, так как он нарушает права нацменьшинств.

Теперь же на Украине вновь заговорили о важности изучения русского языка. Об этом сказал бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко . Он подчеркнул, что жители Украины не должны недооценивать русский, поскольку «язык противника надо знать лучше».

«Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше», — заявил он.