Трамп отдаст Крым в Хельсинки?

29 июня Трамп , отвечая на вопрос журналистов, готов ли он пересмотреть позицию США в отношении аннексии Крыма Россией в 2014 году, сказал следующее: «Посмотрим». 16 июля Трамп собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным Хельсинки : многие опасаются, что в этой игре он может проиграть Крым.

С 2014 года политика США в отношении Крыма была последовательной. Ее четко озвучил пресс-секретарь Госдепартамента в годовщину аннексии Крыма: «Крым является частью Украины , и наши санкции за Крым останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом».

В рубрике UkraineAlert мы обратились к экспертам с провокационным вопросом: готов ли президент Дональд Трамп принять аннексию Крыма на хельсинской встрече 16 июля? Насколько реальна эта возможность? И каким образом будет выглядеть подобная договоренность? Как это отразится на Европе (и США)?

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник The Atlantic Council:

— Президент Трамп игнорирует национальные интересы США. Он также враждебно настроен ко всем демократическим союзникам Америки. Под обликом невежества он скрывает свою последовательную антизападную политику. Трамп говорит только о том, что он может предложить Путину, но не говорит, чего хочет от Путина. Что он может отдать? Конгресс США потребовал окончательного решения о возможностях снятия санкций в отношении России, но Трамп просто дурачит их, чтобы санкции было труднее поддерживать.

Трамп может сделать следующий шаг в отношении своего заявления о Крыме и сказать, что это — Россия, ведь населяют его россияне. Только какие последствия у такого заявления — неясно. Он также может сказать, что США сократят свою поддержку Украине, тем самым подорвав НАТО . Этот Хельсинкский саммит, похоже, станет таким же злополучным, как и «Ялта-2».

Майкл Карпентер , бывший заместитель помощника главы Пентагона , директор аналитического центра Байдена и старший научный сотрудник-нерезидент the Atlantic Council:

— Дав понять, что он может переступить через Украину и напрямую обсуждать статус Крыма с Путиным, Трамп подрывает основополагающие принципы международного порядка: суверенитет и территориальная целостность государств. Такие заявления безответственны и опасны. Вопрос не в «беспроигрышности игры». Это не «стратегически разрушительная» политика. Пришло время прекратить приукрашать действительность и назвать вещи своими именами: это продажа наших ценностей для успокоения Путина.

Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетики и Евразии the Atlantic Council:

— Нельзя воспринимать Крым как что-то, что может отдать Трамп. Согласно международному праву, он принадлежит Украине. Однако, чтобы вернуть Россию на круги своя, администрация Трампа, возможно, использует модель, которая применялась к государствам Балтии с 1940-х по 1990-е годы: США не признавали советской оккупации, но также и мало что предпринимали на этот счет. Если это так, администрация потребует от России полностью отказаться от поддержки сепаратистов Донбасса, восстановления территориальной целостности Украины и, в таком случае, пообещает снять украинские санкции. Насколько администрация Трампа может снять санкции Конгресса — нам только предстоит выяснить. Учитывая, что Путин — человек, расширяющий территорию России, такое развитие событий станет для него победой. Администрация также, вероятно, возьмет с России обязательство не применять силу в отношении бывших членов СССР и не посягать на чужие границы. Будет ли Россия придерживаться своих обязательств — вопрос без ответа.

Орест Дейшакивский, бывший советник по вопросам политики Хельсинской комиссии США (Комиссия по сотрудничеству и безопасности в Европе):

— Признание Трампом незаконной аннексии Крыма Россией — это беспредел и балаган. Это просто плевок в сторону политики США и международного порядка, основанного на правилах. А если это еще и произойдет в финской столице, где в 1975 году был подписан Хельсинкский Заключительный акт, — это еще и настоящая ирония. Вторгнувшись в Украину, Россия, которая также подписывала этот акт, нарушила все основные принципы ОБСЕ , закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте, включая территориальную целостность, суверенное равенство и воздерживаться от угрозы силой или ее применения. Любая сделка без участия Украины — абсолютно неприемлема. И шансы на то, что украинцы примут согласие в формате «Крым — за Донбасс», равны практически нулю.

Как в США, так и в Европе (возможно, за исключением нескольких выскочек) реакция на такое развитие событий была бы крайне негативной. В таком случае, Трамп пойдет против его собственного аппарата национальной безопасности, Государственного департамента и Конгресса. И давайте не забывать о том, что в прошлом году возглавляемый именно Республиканской партией Конгресс принял закон, в котором для снятия санкций с России необходимо одобрение Конгресса: в том числе, и санкций за аннексию Крыма. Да, его с неохотой, но все же подписал Трамп. Так что такое развитие событие нанесет удар не только по демократам, но и по республиканцам — тоже. Поэтому я не считаю, что Трамп может согласиться с захватом Крыма Россией или заключить безответственные договоренности. Однако, учитывая непредсказуемость президента США, полностью исключать нельзя ничего.

Эвелин Фаркас, старший научный сотрудник-нерезидент the Atlantic Council, аналитик национальной безопасности:

— Ни один президент, включая Трампа, не может отдать территорию другого государства, даже если она находится под незаконной оккупацией. Так гласит международное право и Совет Безопасности ООН . Крым принадлежит Украине. Конечно, если бы президент США сделал еще одно заявление, в котором выразил симпатию поведению России в этом вопросе, такое развитие событий могло бы встревожить не только правительство Украины , но демократических и суверенных государств во всем мире — тоже. Это был бы вербальный подарок Путину. Только вот ущерб мировому имиджу США, а также готовности постоять за международное право и общечеловеческие ценности — не возместит ничто. Штатам нечего дать взамен. Не будем забывать, что цель российского правительства на саммите — не только ослабить западные демократии, трансатлантический союз и решимость Европы противостоять России, но и укрепить позицию Путина как националистического лидера РФ.

— Ответ должен быть «нет». Советники объяснят Трампу, что на путинский режим можно давить только твердостью. Но дело в том, что президент США мало кого слушает. Россия — слабая страна с сильным руководителем; Соединенные Штаты — полная противоположность. Владимир Путин — эксперт в вербовании: психологических приемах вербовки, которые преподают в шпионской школе КГБ. А нарциссического мистера Трампа легко соблазнить лестью. Боюсь, у этого саммита не будет «счастливого конца».

Уильям Тейлор , исполнительный вице-президент Института мира США и бывший посол США на Украине:

— 16 июля в Хельсинки президент Трамп не отдаст Крым. Во-первых, не ему принимать такие решения. Когда в 1991 году ССР распался, Крым на международном уровне признали частью Украины. Крым по-прежнему юридически является украинским. Во-вторых, вторгнувшись в Крым, Россия нарушила международное право и все договоры, подписанные с Украиной и международным сообществом начиная с 1992 года. У России нет законных претензий к Крыму. Международные санкции в отношении России продлятся до тех пора, пока она не вернут Крым Украине. В-третьих, Соединенные Штаты не признают притязаний на территории других стран, которые возникли в результате незаконной оккупации: как это было и в 1940 году, когда государственный секретарь США Самнер Уэллс осудил незаконную оккупацию СССР трех балтийских государств. Аналогичная декларация скоро покажет, что политика США не изменилась.