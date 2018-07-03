Глава МВД Эстонии наградил уходящего в отставку посла США Золотым знаком отличия 

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт наградил Золотым знаком отличия американского посла Джеймса Д. Мелвилла-младшего, который уходит в отставку из-за разногласий с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Находящийся на своём посту последние недели посол США в Эстонии внёс большой вклад в сотрудничество двух стран в области обороны и внутренней безопасности. Он награждён Золотым знаком отличия МВД», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Мелвилл-младший подал в отставку из-за негативных высказываний Трампа о Европейском союзе.