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Глава МВД Эстонии наградил уходящего в отставку посла США Золотым знаком отличия
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Глава МВД Эстонии наградил уходящего в отставку посла США Золотым знаком отличия 

RT на русском 3 июля 2018
Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт наградил Золотым знаком отличия американского посла Джеймса Д. Мелвилла-младшего, который уходит в отставку из-за разногласий с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Находящийся на своём посту последние недели посол США в Эстонии внёс большой вклад в сотрудничество двух стран в области обороны и внутренней безопасности. Он награждён Золотым знаком отличия МВД», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Мелвилл-младший подал в отставку из-за негативных высказываний Трампа о Европейском союзе.
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