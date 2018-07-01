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Джон Болтон рассказал об обсуждении с Путиным крымского вопроса
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Джон Болтон рассказал об обсуждении с Путиным крымского вопроса 

Говорит Москва 1 июля 2018
По словам Болтона, достичь согласия в вопросе статуса Крымского полуострова не удалось. Он добавил, что Владимир Путин также категорически отверг российское вмешательство в выборы американского президента в 2016 году.
Встреча лидеров России и США пройдёт в Хельсинки 16 июля.
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