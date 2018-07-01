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СМИ: Госдеп США вернул из Китая 11 американцев из-за «аномальных» звуковых ощущений
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СМИ: Госдеп США вернул из Китая 11 американцев из-за «аномальных» звуковых ощущений 

RT на русском 1 час назад
Госдепартамент вернул в США по меньшей мере 11 американцев после того, как сотрудники американских диппредставительств в некоторых городах Китая сообщили об аномальных звуковых ощущениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что восемь из вернувшихся в Соединённые Штаты дипломатов работали в консульстве в Гуанчжоу, один — в консульстве в Шанхае и двое — в посольстве в Пекине.
Как пишет издание, у американцев в Китае наблюдались примерно те же симптомы, о которых сообщали дипломаты США на Кубе.
Ранее сотрудник правительства США, находящийся в Китае, сообщил об аномальных звуковых ощущениях.
Госдеп США создал рабочую группу для расследования «необъяснимых инцидентов со здоровьем» у дипломатов США на Кубе и в Китае.
RT на русском: последние новости
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