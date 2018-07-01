СМИ: Госдеп США вернул из Китая 11 американцев из-за «аномальных» звуковых ощущений

Госдепартамент вернул в США по меньшей мере 11 американцев после того, как сотрудники американских диппредставительств в некоторых городах Китая сообщили об аномальных звуковых ощущениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что восемь из вернувшихся в Соединённые Штаты дипломатов работали в консульстве в Гуанчжоу , один — в консульстве в Шанхае и двое — в посольстве в Пекине.

Как пишет издание, у американцев в Китае наблюдались примерно те же симптомы, о которых сообщали дипломаты США на Кубе

Ранее сотрудник правительства США, находящийся в Китае, сообщил об аномальных звуковых ощущениях.

Госдеп США создал рабочую группу для расследования «необъяснимых инцидентов со здоровьем» у дипломатов США на Кубе и в Китае.