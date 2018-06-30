В Крыму не сомневаются в том, что США признают полуостров российским 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Международное сообщество, в том числе США, будут вынуждены признать российский статус Крыма, другого варианта просто ни у кого нет, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, может ли признать российские претензии на Крым, ответил: «Посмотрим».
"Международное сообщество и прежде всего США рано или поздно будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Другого варианта просто ни у кого нет", — сказал Гемпель.
По его словам, западным странам выгодно конструктивное развитие отношений с Россией.
"Такое мощное государство, как Россия, интересует США. Российская Федерация сегодня имеет достаточно хорошие экономические показатели и боеспособную армию, поэтому с такой страной придется считаться", — сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».