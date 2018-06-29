Трамп ошарашил Макрона

Американский лидер Дональд Трамп предложил Эмманюэлю Макрону выйти из ЕС в обмен на улучшение торговых условий. С какой целью Трамп «всё более решительно и агрессивно» продолжает «попытки дестабилизировать ЕС и НАТО », разбирался News.ru.

Дестабилизирующее поведение

Трамп и Макрон говорили о торговле между США и Евросоюзом, как вдруг американский президент задал вопрос:

«Почему бы вам не выйти из ЕС?»

Попытки Трампа дестабилизировать ЕС и другие «столпы западного миропорядка» затмевают заверения Белого дома в обратном, анализирует газета американо-фрацузские переговоры. Трамп «публично громит ЕС и НАТО» с тех пор, как возглавил страну, и решительность и агрессивность этих атак заметно выросли. Только на этой неделе на митинге в штате Северная Дакота Трамп заявил: «Европейский союз, конечно, был создан, чтобы превзойти США и покуситься на нашу копилку».

На саммите G7 Трамп обмолвился, что «НАТО столь же плох, как и НАФТА» — Североамериканское соглашение о свободной торговле между США, Канадой Мексикой , которое хозяин Белого дома грозится разорвать. Есть сообщения, что президент США якобы заявил премьер-министру Швеции , что США должны покинуть североатлантический альянс. Кроме того, американский лидер не просто так «предпринимает беспричинные публичные атаки» на канцлера Германии Ангелу Меркель в её «самый уязвимый период». Трамп намерено бьёт по ЕС и Североатлантическому альянсу, поскольку не верит ни в будущее ЕС, ни в НАТО, ни в приверженность США обоим институтам, считает WP.

Ошарашить Макрона

Эксперты не исключают, что подобный разговор между лидерами, действительно мог состояться. Президент Пятой республики Макрон в силу сложившихся обстоятельств — лидер политической Европы. Возможно, именно на этом основании Трамп обращался к нему с какими-то предложениями, отметил в комментарии News.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН , специалист по Франции Сергей Федоров

Трамп «может играть в такие игры, это на него похоже», также предположил доктор политических наук, академик РАН Юрий Пивоваров . Но положительный ответ Макрона в такое случае исключён, отмечает эксперт в интервью News.ru.

«Французы самые большие интеграторы. Именно Франция всегда стремилась к централизации Европы. После Брексита эти настроения лишь усилились», — добавляет Пивоваров.

«Для Франции Европейский союз — главный вектор развития политики. В стране даже бытует поговорка: нет Европы без Франции и Франции без Европы», — указывает Федоров, напоминая, что Франция была одной из стран, которая инициировала создание ЕС. «Так что даже фантастические посылы со стороны Трампа не поменяют главный вектор политики Франции», — уверяет франковед.

Трамп запросто мог предложить Макрону выйти из Евросоюза, но это вовсе не значит, что президент США рассчитывал на положительный ответ, замечает в комментарии News.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Тимофей Бородачев. По его словам, Трамп «играл с Макроном, поддавливал, чтобы ошарашить», и преследовал только одну цель — добиться дальнейших уступок.

«Не думаю, что Трамп хочет разрушать ЕС или НАТО. Он просто хочет их приспособить, чтобы они были для него удобными. Трамп хочет изменить ситуацию и делает это в свойственной ему жёсткой и агрессивной манере. Между тем, перед Трампом стоят тактические задачи», — поясняет свою точку зрения эксперт.

Не исключено, что Трамп последовательно выполняет свою предвыборную программу, стараясь следовать лозунгу «America first», добавляет Сергей Федоров. Объективно после завершения холодной войны ЕС и НАТО «работали на себя и на европейцев, а американцам они приносили гораздо меньше реальной пользы». Заявления Трампа, скорее всего, направлены на то, чтобы понудить ЕС больше раскошеливаться на оборону, а также облегчить доступ американских товаров на европейский рынок. Здесь и конкурентная борьба, и желание улучшить экономическое положение страны, которое стало проигрывать в конкуренции с Европой, поясняет франковед. Кроме того, Трамп намерен и дальше противостоять европейским компаниям, особенно немецким, поскольку они очень активно освоили американский рынок.

Также Сергей Федоров напоминает, что на 2017 год доля США в бюджете НАТО составляла 22%, в то время как Германии — 14,6%, Франции — 10,6%, Великобритании — 9,8%.