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В Сирии десять населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей
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В Сирии десять населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
ЦЕНТР ПО ПРИМИРЕНИЮ: 10 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ЮГЕ
СИРИИ
ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕШЛИ ПОД КОНТРОЛЬ СИРИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ПОСЛЕ ОТРАЖЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ
"АН-НУСРЫ"
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