Климкин убежден в будущем «вмешательстве» России в президентский выборы на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы будет вмешиваться в украинские президентские выборы, которые пройдут в 2019 году, передает УНИАН «Мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского союза , и НАТО , голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер», — сказал Климкин на пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. По словам Климкина, Россия «ведет гибридную войну против всего Евросоюза и активно вмешивается в выборы, чтобы разъединить Европу».