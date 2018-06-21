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Климкин убежден в будущем «вмешательстве» России в президентский выборы на Украине
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Климкин убежден в будущем «вмешательстве» России в президентский выборы на Украине 

Rambler News Service 21 июня 2018
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы будет вмешиваться в украинские президентские выборы, которые пройдут в 2019 году, передает УНИАН.
«Мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского союза, и НАТО, голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер», — сказал Климкин на пресс-конференции с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.
По словам Климкина, Россия «ведет гибридную войну против всего Евросоюза и активно вмешивается в выборы, чтобы разъединить Европу».
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