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Носившую имя генерала армии США школу переименуют в честь Обамы
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Носившую имя генерала армии США школу переименуют в честь Обамы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Носившую имя генерала армии США школу в штате Вирджиния переименуют в честь экс-президента США Барака Обамы, сообщает издание Local 21 News.
В материале отмечается, что это единственная в штате школа, носившая имя генерала Конфедерации США Джеймса Юэлла Брауна Стюарта, после изменений она будет называться в честь первого темнокожего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
Отмечается, что более 90% учащихся этой школы — афроамериканцы.
Решение принимали сами учащиеся, большинство которых проголосовали за смену названия на заседании школьного совета. Уточняется, что переименование школы обойдется примерно в $26 тысяч.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупостью снос памятников участникам Гражданской войны, выступавшим на стороне конфедератов.
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