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Трамп похвалил себя и позавидовал Обаме
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Трамп похвалил себя и позавидовал Обаме 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/AdMedia/CNP/Ron Sachs
Американский лидер Дональд Трамп постарался представить на своём месте предшественника. Барак Обама мог бы помириться с КНДР, однако это сделал именно Трамп.
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