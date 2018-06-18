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Срочно: коалиция во главе с США нанесла воздушный удар по одной из позиций сирийской армии на востоке Сирии
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Срочно: коалиция во главе с США нанесла воздушный удар по одной из позиций сирийской армии на востоке Сирии
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Дамаск
, 17 июня /
Синьхуа
/ — Коалиция под руководством
США
в воскресенье нанесла воздушный удар по одной из позиций сирийской
армии в
провинции Дейр-эз-Зор
. В результате удара есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили местные СМИ. -0-
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