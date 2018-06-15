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Пентагон подтвердил Южной Корее и Японии обязательства в сфере обороны
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Пентагон подтвердил Южной Корее и Японии обязательства в сфере обороны 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПОДТВЕРДИЛ КОЛЛЕГАМ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ И ЯПОНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА США В СФЕРЕ ОБОРОНЫ — ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
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