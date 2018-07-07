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В ЛНР рассказали о новом обстреле
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В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив автоматические гранатометы станковые", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Лозовое. Отмечается, что всего по территории республики было выпущено около 30 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, в субботу заявили о 30 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в Facebook, "противник 30 раз прибегнул к огню по нашим позициям". "За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет", — добавляется в сообщении.
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