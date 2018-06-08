В Польше заявили о необходимости поддерживать Украину «в попытке приблизиться к НАТО»

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Для безопасности Европы очень важна успешная и безопасная Украины . Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО. Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством», — сказал Блащак на встрече в штаб-квартире НАТО.

Также он заявил, что сотрудничество стран «будет только усиливаться». По его словам, они будут «встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов».