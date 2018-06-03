Москва потребовала немедленно отпустить Вышинского

Накануне Вышинский заявил об отказе от гражданства Украины. По данным СБУ, у него также есть российское гражданство.

Адвокат Вышинского сообщил, что ходатайство о его выходе из гражданства будет подано в администрацию президента Украины в понедельник.

"Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения", — заявил МИД РФ.