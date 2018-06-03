Москва потребовала немедленно отпустить Вышинского 

Москва требует от Украины немедленно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Накануне Вышинский заявил об отказе от гражданства Украины. По данным СБУ, у него также есть российское гражданство.
Адвокат Вышинского сообщил, что ходатайство о его выходе из гражданства будет подано в администрацию президента Украины в понедельник.
"Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения", — заявил МИД РФ.