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«Кровь, смерть и горе»
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«Кровь, смерть и горе» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости / Сергей Аверин
Единственная альтернатива прямым переговорам Киева с самопровозглашенными ДНР и ЛНР — это кровь, смерть и горе, написал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в Facebook.
Такое заявление политик сделал в ответ на высказывания первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, которая ранее связала миротворческий процесс с "желанием Москвы переложить с больной головы на здоровую" и призвала "не проводить переговоры с марионетками".
Новинский посетовал, что за четыре года внутриукраинского конфликта Киев ничего не сделал для начала переговоров с непризнанными республиками, а вместо этого приложил все усилия для того, чтобы "братоубийственный конфликт приобрел характер долгосрочной незаживающей раны на теле Украины".
Депутат подчеркнул, что упрямство украинских властей привело к многочисленным жертвам, десяткам тысяч "искалеченных войной" и миллионам беженцев. Кроме того, по словам парламентария, Украина не только потеряла авторитет в мире, но и отдала суверенитет своим "стратегическим партнерам".
Новинский выразил уверенность, что для предотвращения раскола страны необходимы прямые переговоры с ДНР и ЛНР, и других вариантов для разрешения конфликта нет.
"Я очень хочу, чтобы Украина сохранила свою целостность, а мир в умах и сердцах восторжествовал на всей нашей земле. Поэтому альтернативы прямым переговорам нет. Точнее, есть: кровь, смерти, горе, которых Украина и так уже нахлебалась вдоволь", — написал политик.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев, в частности, возлагает вину в событиях в Донбассе на Москву, однако российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта, но заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Комментарии72  Ещё 2 источника 
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