Польша выступила за вступление Украины и Грузии в НАТО

По словам Кухчиньского, все государства, которые разделяют ценности и обязанности стран-членов НАТО, должны иметь возможность стать его частью.

"Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины", — заявил Кухчиньский.

Он добавил, что непринятие украинской и грузинской сторон в состав альянса угрожает его стабильности.