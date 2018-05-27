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Помпео прокомментировал освобождение задержанного в Венесуэле гражданина США
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Помпео прокомментировал освобождение задержанного в Венесуэле гражданина США 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере заявил, что после освобождения задержанного в Венесуэле гражданина Соединенных Штатов, политика Вашингтона в отношении Каракаса не изменится.
"Мы приветствуем освобождение американцев в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы не изменится", — написал Помпео.
По его словам, Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы и его попытки «вернуть демократию».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Венесуэлы освободило задержанного гражданина Соединенных Штатов.
Как отмечалось, вице-президент США Майк Пенс также подтвердил освобождение американца в Венесуэле.
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