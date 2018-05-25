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Абэ предположил, кто может пострадать от пошли на ввоз стали в США
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Абэ предположил, кто может пострадать от пошли на ввоз стали в США 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. АБЭ: ЯПОНИЯ НЕ СОГЛАСНА С ПОВЫШЕНИЕМ ПОШЛИН НА ВВОЗ СТАЛИ В США, ОТ ЭТОГО ПОСТРАДАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
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