В Конгрессе США поддержали выделение $250 млн на военную помощь Украине 

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала выделение в 2019 году $250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки «оборонительных вооружений». Соответствующая статья включена в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год.
Согласно пояснительным материалам, проект предлагает «профинансировать запрос президента [Дональда Трампа] по Украине, включая 250 млн на „летальные оборонительные средства“.
Аналогичная статья расходов уже на протяжении нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США. В 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружения, было выделено $200 млн