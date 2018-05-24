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США объявили персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов
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США объявили персонами нон грата двух венесуэльских дипломатов 

ТАСС 18 минут назад
США объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в США и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне — Госдеп.
ТАСС: последние новости
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