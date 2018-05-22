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Россия намерена продолжить реализацию проектов с Венесуэлой, заявил Песков
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Россия намерена продолжить реализацию проектов с Венесуэлой, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия сохраняет добрые отношения с Венесуэлой и намерена продолжать двусторонние проекты, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
"Пока, честно говоря, мне неизвестно о каких-то обращениях с венесуэльской стороны насчет оказания помощи, поэтому я сейчас ничего не могу сказать на эту тему. Вы знаете, что Россия сохраняет добрые отношения с Венесуэлой, реализуются совместные проекты, поэтому, конечно же, эти отношения будут продолжаться", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия оказывать помощь Венесуэле в условиях объявленных санкций.
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