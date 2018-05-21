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США будут работать над «сдерживанием иранской агрессии»
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США будут работать с партнерами над «сдерживанием иранской агрессии» 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
США будут работать с партнерами в регионе над "сдерживанием иранской агрессии" и над недопущением доминирования Ирана на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Я буду тесно сотрудничать с министерством обороны и нашими региональными партнерами для того, чтобы сдерживать иранскую агрессию, мы обеспечим свободу судоходства в регионе, предотвратим любую незаконную киберактивность Ирана, мы будем ликвидировать иранских оперативников и тех, кто взаимодействует с "Хезболлах" (шиитское движение, которое США считают террористической организацией — ред.) по всему миру", — заявил Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.
"У Ирана никогда не будет карт-бланш на доминирование на Ближнем Востоке", — сказал глава американской дипломатии.
Президент США Дональд Трамп заявил две недели назад о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.
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