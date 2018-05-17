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Россиянин сообщил о «зраде хохлов» под Горловкой
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Российский доброволец сообщил о «зраде хохлов» под Горловкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский доброволец в ДНР Александр Жучковский в соцсетях рассказал о ситуации под Горловкой.
«Трудящиеся волнуются, че там у хохлов под Горловкой. Отвечаю трудящимся: у хохлов под Горловкой зрада. Мочим хохлов, нарушаем Минские соглашения, и всегда так делаем. Аминь», — рассказал он в Telegram.
17 мая Киев заявил об «отражении наступления» ополченцев под Горловкой.
Накануне в Сети появилось видео с военным ВСУ, который рассказал о том, как их отряд попал в окружение под Горловкой. Военный в крепких выражениях раскритиковал действия украинского военного руководства, которые привели к тому, что украинские силовики попали в окружение.
В воскресенье украинские силовики рассказали об интенсивных боевых действиях в Донбассе. До этого стало известно, что украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в районе Горловки.
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