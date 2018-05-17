В СФ предложили вводить санкции против Украины за преследование журналистов

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил создать "Акт Вышинского" и вводить санкции против киевских властей за преследование журналистов на Украине

Ранее Херсонский городской суд постановил поместить руководителя портала " РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу. Ему вменяется подозрение в госизмене.

"Пришло время принимать к Украине очень жесткие санкции — экономические и другие, за нарушения прав человека, свободы слова", — сказал Цеков РИА Новости в четверг.

По его словам, по примеру "Акта Магнитского" нужно создать "Акт Вышинского" за преследование журналистов на Украине.

Парламентарий подчеркнул, что введение санкционных мер против Киева стало бы серьезной преградой на пути желающих на Украине нарушать общепризнанные демократические, человеческие ценности, свободу слова. "Прекратились бы преследования журналистов, война в Донбассе", — считает парламентарий.

Вместе с тем, он полагает, что Запад не поддержит эти инициативы, поскольку тем же США выгодны боевые действия на юго-востоке страны.

Цеков уверен, что России следует оказывать всю необходимую юридическую поддержку Вышинскому, журналиста должны защищать международные организации, которые выступают в защиту свободы слова.

"На Украине не редкость случаи преследования журналистов, ряд сотрудников СМИ уже погибли", — привел пример законодатель.

"Я надеюсь, что удастся защитить Вышинского", — заключил Цеков.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон . Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.