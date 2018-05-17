США требуют от Германии отказа от газопровода из РФ для достижения торговой договоренности 

США выставили условие Германии отказаться от газопровода из России, чтобы достичь торговой договоренности с США, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники в США, Германии и Европе.
По их словам, такое условие президент США Дональд Трамп выставил на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель на встрече в апреле.
США введут карательные пошлины на сталь и алюминий из ЕС к 1 июня, если не будет достигнута торговая договоренность.
Меркель обсудит в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным последствия газопровода «Северный поток-2» для Украины.