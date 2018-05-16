В первом квартале 2018 года Украина и ЕС нарастили аграрный товарооборот на 22 проц

Киев, 16 мая / Синьхуа / — В первом квартале 2018 года на фоне действия зоны свободной торговли товарооборот между Украиной ЕС в сельскохозяйственной сфере вырос на 22 проц против аналогичного периода прошлого года и составил 2,2 млрд долларов США. Об этом сообщил сегодня Национальный научный центр /ННЦ/ «Институт аграрной экономики».

ННЦ отметили, что в январе-марте положительная динамика наблюдалась как в украинском экспорте, так и в импорте. В частности, поставки сельхозпродукции из Украины в страны ЕС выросли на 15 проц до 1,5 млрд долларов, а из ЕС в Украину — на 27 проц до 669 млн долларов.

Нидерланды, Италия, Польша, Германия и Главными торговыми партнерами Украины выступили Испания Франция . На них пришлось свыше 72 проц от совокупного аграрного товарооборота.

Украина и ЕС ввели в действие зону свободной торговли 1 января 2016 года.

По итогам 2017 года аграрный товарооборот между Украиной и ЕС составил 8,1 млрд долларов, увеличившись на 30,8 проц против 2016 года. —0—