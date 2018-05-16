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В первом квартале 2018 года Украина и ЕС нарастили аграрный товарооборот на 22 проц
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В первом квартале 2018 года Украина и ЕС нарастили аграрный товарооборот на 22 проц 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Киев, 16 мая /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года на фоне действия зоны свободной торговли товарооборот между Украиной и ЕС в сельскохозяйственной сфере вырос на 22 проц против аналогичного периода прошлого года и составил 2,2 млрд долларов США. Об этом сообщил сегодня Национальный научный центр /ННЦ/ «Институт аграрной экономики».
ННЦ отметили, что в январе-марте положительная динамика наблюдалась как в украинском экспорте, так и в импорте. В частности, поставки сельхозпродукции из Украины в страны ЕС выросли на 15 проц до 1,5 млрд долларов, а из ЕС в Украину — на 27 проц до 669 млн долларов.
Главными торговыми партнерами Украины выступили Испания, Нидерланды, Италия, Польша, Германия и Франция. На них пришлось свыше 72 проц от совокупного аграрного товарооборота.
Украина и ЕС ввели в действие зону свободной торговли 1 января 2016 года.
По итогам 2017 года аграрный товарооборот между Украиной и ЕС составил 8,1 млрд долларов, увеличившись на 30,8 проц против 2016 года. —0—
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