Посольство РФ ответило на призыв журналиста США взорвать Крымский мост 

Посольство России в США осудило статью Washington Examiner, автор которой призвал Украину взорвать Крымский мост. Российские дипломаты отметили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики, и потребовали объяснений от издания. В дипмиссии подобные публикации назвали разжиганием ненависти и вражды между Украиной и Россией. Скандальный материал в журнале Washington Examiner был назван «Украине следует взорвать путинский Крымский мост». Автор Том Роган признал факт появления такого моста «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства».