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Посольство РФ ответило на призыв журналиста США взорвать Крымский мост
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Посольство РФ ответило на призыв журналиста США взорвать Крымский мост 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Посольство России в США осудило статью Washington Examiner, автор которой призвал Украину взорвать Крымский мост. Российские дипломаты отметили, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики, и потребовали объяснений от издания. В дипмиссии подобные публикации назвали разжиганием ненависти и вражды между Украиной и Россией. Скандальный материал в журнале Washington Examiner был назван «Украине следует взорвать путинский Крымский мост». Автор Том Роган признал факт появления такого моста «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства».
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