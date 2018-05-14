Под новые санкции ЕС попали пять членов ЦИК Крыма и Севастополя 

Под новые санкции ЕС попали пять членов ЦИК Республики Крым и Севастополя, следует из опубликованного в Официальном журнале Евросоюза решение ЕС о введении санкций.
Под ограничения попали зампредседателя ЦИК Крыма Инна Гузеева и секретарь Наталья Безрученко. Санкции также введены против бывшего председателя ЦИК Севастополя Александра Петухова, зампредседателя Мирослава Погорелова и секретаря Анастасии Капроновой.
Как ранее сообщал Совет ЕС, санкции введены из-за проведения выборов президента России в Крыму. Решение вступило в силу.