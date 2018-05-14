Под новые санкции ЕС попали пять членов ЦИК Крыма и Севастополя

Республики Крым и Под новые санкции ЕС попали пять членов ЦИК Севастополя , следует из опубликованного в Официальном журнале Евросоюза решение ЕС о введении санкций. Под ограничения попали зампредседателя ЦИК Крыма Инна Гузеева и секретарь Наталья Безрученко. Санкции также введены против бывшего председателя ЦИК Севастополя Александра Петухова , зампредседателя Мирослава Погорелова и секретаря Анастасии Капроновой. Как ранее сообщал Совет ЕС, санкции введены из-за проведения выборов президента России в Крыму. Решение вступило в силу.