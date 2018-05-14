Мирослава Гонгадзе: В США об Украине вспоминают только в связи с делом Манафорта

Как сообщил канал «112 Украина », США с 2014 года увеличили финансовую помощь Украине в основном на оборонную промышленность и сферу безопасности. Так, США выделили Украине больше $1 млрд на оборону за четыре года. Украина закупает вооружение в США — например, было куплено 210 противотанковых комплексов «Джавелин» и 200 бронированных автомобилей, кроме того существуют более 60 американских программ в разных сферах безопасности.

«Если сравнивать помощь США Украине с помощью другим американским партнерам, то она очень небольшая. Лучше сравнивать не с партнерами, а с общим объемом помощи, которая значительно выросла по сравнению с прошлыми годами. Если раньше это была, скорее, гуманитарная помощь в размере $120 млн в год, то сейчас она увеличилась в разы», — сказала Мирослава Гонгадзе , директор украинской службы «Голос Америки» в эксклюзивном интервью в программе «Завтра» на канале «112 Украина».

Однако, как сообщила Гонгадзе, эти цифры нельзя даже сравнивать с той финансовой помощью, которую США предоставляет своим партнерам: Израилю , Индии и Пакистану

На бытовом уровне украинский вопрос также не очень популярен. «Я не могу сказать, что в США много пишут об Украине. В основном об Украине упоминается в связи расследованием дела Манафорта и его связи с Януковичем. Мюллер активно копает в этом деле и поэтому Украина остается в повестке дня СМИ», — сказала она.