В ДНР заявили о 35 нарушениях перемирия за сутки

В ДНР заявили, что ВСУ 35 раз за сутки нарушили перемирие

Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 35 раз… Вчера в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получили два мирных жителя", — сказал представитель ведомства.

Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 270 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.