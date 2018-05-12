Ещё
В ДНР заявили о 35 нарушениях перемирия за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили, что ВСУ 35 раз за сутки нарушили перемирие 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 35 раз… Вчера в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получили два мирных жителя", — сказал представитель ведомства.
Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 270 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Горловское направление: гаубицы 152 миллиметра — 20 снарядов; минометы 120 миллиметров — 161 мина, 82 миллиметра — 70 мин… Донецкое направление: минометы 120 миллиметров — две мины, 82 миллиметра — 18 мин… Мариупольское направление: минометы 82 миллиметра — две мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 1258 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК
РИА Новости: последние новости
Мэй и Нетаньяху призвали Россию не допустить новых атак Ирана Посол ЕС заявил, что у Киева сегодня нет перспективы членства в организации Трамп обвинил другие страны и лоббистов в высоких ценах на лекарства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обманула ООН282
Россия подсчитала затраты на Самойлову335
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»126
Последствия санкций: в Вашингтоне сломалась канализация35
Умер Юрий Киндрат22
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение