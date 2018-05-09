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Госдеп: США не стремятся к смене режима в Тегеране и противостоянию с иранцами в Сирии
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Госдеп: США не стремятся к смене режима в Тегеране и противостоянию с иранцами в Сирии 

ТАСС 45 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Администрация Трампа не нацеливается на смену режима в Тегеране и военное противостояние с иранцами в Сирии. С таким заверением выступил в среду на специальном телефонном брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Эндрю Пик. Вместе с ним участие в этом брифинге, который был проведен в связи с решением Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, принял заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента Дэвид Тесслер.
У ведущих брифинга поинтересовались, следует ли воспринимать как свидетельство подготовки к смене режима в Тегеране выход США из СВПД, заключенного постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта многосторонняя договоренность призвана урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. «Нет, мы пытаемся изменить поведение режима», — ответил Пик.
В такое же ключе он высказался, когда у него и Тесслера спросили, намерены ли США в свете выхода из СВПД переходить к военному противодействию Ирану в Сирии. «Наши силы находятся в Сирии, чтобы противостоять ИГ (запрещенная в России террористическая группировка „Исламское государство“ — прим. ТАСС), чтобы разгромить ее. Процесс ограничения и сокращения злонамеренного влияния Ирана станет продуктом финансового и политического давления. Это в Сирии и не в меньшей степени в Йемене», — заявил Пик.
"Кроме того, в Сирии мы концентрируем внимание на оказании содействия политическому процессу в Женеве и сдерживанию применения химических вооружений. Таков будет подход к Сирии. Спаривая его, как я сказал, с экономическими последствиями поведения Ирана в регионе для иранского правительства, мы вынудим последнее пересмотреть такое поведение", — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Президент Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
Великобритания, Германия и Франция сигнализировали, что собираются продолжать выполнять СВПД. Власти Ирана отреагировали на новости из США гораздо менее однозначно, сообщив, что выработают свою позицию по итогам переговоров с остальными участниками сделки. МИД России заявил, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение Трампа ширмой для сведения политических счетов с Ираном.
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