Госдеп: США не стремятся к смене режима в Тегеране и противостоянию с иранцами в Сирии

Дэвид Тесслер. ВАШИНГТОН, 9 мая. / ТАСС /. Администрация Трампа не нацеливается на смену режима в Тегеране и военное противостояние с иранцами в Сирии . С таким заверением выступил в среду на специальном телефонном брифинге для иностранных журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Эндрю Пик. Вместе с ним участие в этом брифинге, который был проведен в связи с решением Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном , принял заместитель директора отдела политического планирования Госдепартамента

У ведущих брифинга поинтересовались, следует ли воспринимать как свидетельство подготовки к смене режима в Тегеране выход США из СВПД, заключенного постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН Германией с Ираном в 2015 году. Эта многосторонняя договоренность призвана урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Ирана. «Нет, мы пытаемся изменить поведение режима», — ответил Пик.

В такое же ключе он высказался, когда у него и Тесслера спросили, намерены ли США в свете выхода из СВПД переходить к военному противодействию Ирану в Сирии. «Наши силы находятся в Сирии, чтобы противостоять ИГ (запрещенная в России террористическая группировка „Исламское государство“ — прим. ТАСС), чтобы разгромить ее. Процесс ограничения и сокращения злонамеренного влияния Ирана станет продуктом финансового и политического давления. Это в Сирии и не в меньшей степени в Йемене », — заявил Пик.

"Кроме того, в Сирии мы концентрируем внимание на оказании содействия политическому процессу в Женеве и сдерживанию применения химических вооружений. Таков будет подход к Сирии. Спаривая его, как я сказал, с экономическими последствиями поведения Ирана в регионе для иранского правительства, мы вынудим последнее пересмотреть такое поведение", — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Президент Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС . Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.