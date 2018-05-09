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Москва назвала новые санкции США попыткой отыграться за неудачную атаку в Сирии
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Москва назвала новые санкции США попыткой отыграться за неудачную атаку в Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
США, Великобритания и Франция 14 апреля осуществили ракетный удар по Дамаску. Сирийские власти и Москва заявили, что большая часть ракет были перехвачены системами ПВО. Вашингтон эту информацию опроверг.
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