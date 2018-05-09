Москва назвала новые санкции США попыткой отыграться за неудачную атаку в Сирии

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Потери Киева с начала военных действий в Донбассе составили более 3300 человек

СКР завёл ещё два дела по факту обстрела мирного населения Донбасса

Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдёт не в демилитаризованной зоне