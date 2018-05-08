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Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней — минфин США
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Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней — минфин США 

Прайм 20 часов назад
ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней, именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.
"Санкции будут восстановлены в соответствии с периодами в 90 и 180 дней на прекращение деятельности", — говорится в заявлении минфина. Сама работа по восстановлению санкций начнется немедленно, заявили в министерстве.
В частности, в 90-дневный срок, то есть до 6 августа, будут восстановлены санкции против приобретения Ираном долларовых банкнот, санкции против торговли золотом и драгоценными металлами, санкции против продаж Ирану графита, алюминия, стали, угля и программного обеспечения для производства, санкции по приобретению иранской валюты и суверенного долга. Вновь запретят импорт в США иранских ковров и продуктов питания.
Также 180 дней (то есть до 4 ноября) займет введение санкций против судоходного и судостроительного сектора в Иране, санкции на нефтяные и нефтехимические транзакции с государственными компаниями Ирана, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана, санкции за андеррайтинг финансовых услуг и страховок, а также санкции против энергетического сектора Ирана.
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