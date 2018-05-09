Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный американский флаг после решения президента США Дональда Трамп о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщает Associated Press.

Парламентарии также выкрикивали "Смерть Америке!". Отмечается, что этот лозунг можно часть услышать в стенах иранского парламента.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции "самого высокого уровня" против Ирана.

Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.