Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Ирана и Сирии

Члены Совбеза выразили озабоченность решением Соединенных Штатов выйти из договоренности по иранскому ядерному соглашению и отметили важность этого документа.

"На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем", — заявил Песков.

Иранская сделка

Германия, Великобритания и Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Китай Франция ) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Выполнение соглашения снимало с Тегерана ранее введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом ограничительные меры из-за ядерных разработок.

Трамп многократно критиковал иранскую сделку. Накануне американский лидер обвинил Иран в разработке ядерного оружия, обогащении урана и заявил о выходе США из иранского соглашения.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию у мирового сообщества. В частности, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за сохранение сделки по иранскому атому. Подобной позиции придерживаются и в Китае. Президент Турции Тайип Эрдоган также прокомментировал решение Трампа и отметил, что США проиграют из-за выхода из соглашения. Во Франции, Японии и ЕС также выразили сожаление в связи с заявлением американского лидера.

Израиль и ОАЭ , в свою очередь, поддержали решение Трампа по выходу США из иранской сделки.

Авиаудары Израиля по Сирии

В ночь на девятое мая сирийское телевидение сообщило, что Израиль нанес удары по территориям страны на юге Дамаска Армия обороны Израиля комментировать эту информацию отказалась. По данным СМИ, сирийские ПВО сбили две ракеты, запущенные израильскими военными.

Накануне силы Армии обороны Израиля были приведены в повышенную готовность из-за «необычной активности» иранских военных в Сирии.