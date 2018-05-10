Израиль объяснил атаку на Сирию 

Утром 10 мая Израиль атаковал «десятки» объектов иранского формирования «Аль-Кудс» на территории Сирии. Об этом сообщает Haaretz.
Израильские военные заявили, что эта атака стала ответом на 20 ракет, выпущенных членами иранского формирования по позициям израильских войск на Голанских высотах.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, Израиль заранее уведомил Россию о нанесении ударов «через существующий механизм деконфликтизации». По данным агентства, Израиль нанес удары по позициям иранской разведки, штаб-квартире «Аль-Кудс», военным и логистическим комплексам иранских сил, военному лагерю к северу от Дамаска и по другим объектам.
В Сирии заявили, что противовоздушная оборона страны сбила «десятки израильских ракет». При этом, по предварительным данным, Израилю удалось уничтожить сирийскую радиолокационную установку, поэтому некоторые израильские ракеты достигли цели.
В Армии обороны Израиля подчеркнули, что страна «не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта и призывает Иран воздержаться от ударов». Конрикус заявил, что Израиль «не позволит Ирану закрепиться в Сирии».
В ночь на 10 мая стало известно о ракетном ударе иранских сил в Сирии по позициям израильских войск на Голанских высотах. Часть ракет перехватили батареи ПРО «Железный купол».