Израиль объяснил атаку на Сирию

Утром 10 мая Израиль атаковал «десятки» объектов иранского формирования «Аль-Кудс» на территории Сирии . Об этом сообщает Haaretz.

Израильские военные заявили, что эта атака стала ответом на 20 ракет, выпущенных членами иранского формирования по позициям израильских войск на Голанских высотах.

В Сирии заявили, что противовоздушная оборона страны сбила «десятки израильских ракет». При этом, по предварительным данным, Израилю удалось уничтожить сирийскую радиолокационную установку, поэтому некоторые израильские ракеты достигли цели.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что страна «не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта и призывает Иран воздержаться от ударов». Конрикус заявил, что Израиль «не позволит Ирану закрепиться в Сирии».

В ночь на 10 мая стало известно о ракетном ударе иранских сил в Сирии по позициям израильских войск на Голанских высотах. Часть ракет перехватили батареи ПРО «Железный купол».