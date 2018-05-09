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Вводить новые санкции против Ирана будет труднее, предупредила Клинтон
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Вводить новые санкции против Ирана будет труднее, предупредила Клинтон 

РИА Новости 29 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала выход из сделки с Ираном «большой ошибкой» и предупредила, что восстанавливать санкции будет гораздо труднее.
"Выход из ядерной сделки с Ираном — это большая ошибка. Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В чем «план Б»? Любой, кто думает, что ответ — это бомбежки, крайне дезинформирован", — написала Клинтон в сети микроблогов Twitter.
"В качестве госсекретаря я помогла договориться о жестких международных санкциях, которые привели Иран за стол переговоров. Это будет намного сложнее во второй раз, особенно теперь, когда наш авторитет пострадал", — заявила Клинтон.
"Также будет сложнее иметь дело с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм. Теперь у нас нет рычага давления, а Иран может делать все, что захочет", — заключила Клинтон.
Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря в 2009-2013 годах при президенте Бараке Обаме.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который обеспечил снятие санкций с Тегераном в обмен на международный контроль над ядерной программой Ирана. Трамп также объявил, что введет вновь санкции, отмененные по условиям СВПД.
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