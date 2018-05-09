Клинцевич: отказ от участия в СВПД — одно из самых неудачных решений США последних лет

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Отказ США от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе является одним из самых неудачных и опасных для безопасности мира в целом решений американской администрации за последние годы. Такое мнение высказал во вторник член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич "Самое ужасное состояние международных отношений — это их непредсказуемость. Мне кажется, что выход США из ядерной сделки с Ираном , о которой объявил Дональд Трамп , — одно из самых неудачных решений американской администрации за последние годы. Неудачных в смысле перспектив безопасности мира в целом", — сказал Клинцевич журналистам. Он считает, что Вашингтон уже должен был понять, что безопасность мира обеспечивается сейчас не только стратегическим равенством сил межу Россией и США, «которые к тому же имеют возможность договориться». "Накручивая одну проблему на другую, пытаясь решить их нахрапом, новая администрация США реально подкладывает мину под сегодняшний миропорядок. Дональд Трамп принял очень опасное решение", — сказал сенатор. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вновь введут связанные с ней «экономические санкции самого высокого уровня».