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Минфин США назвал сроки восстановления санкций против Ирана
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Минфин США назвал сроки восстановления санкций против Ирана 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министерство финансов США заявило, что восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Санкции будут восстановлены в соответствии с периодами в 90 и 180 дней на прекращение деятельности", — говорится в сообщении.
Как отмечается, за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной
В ведомстве также подчеркнули, что сама работа по восстановлению санкций против Ирана начнется немедленно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.
Он также добавил, что готовится подписать распоряжение о введении санкций «самого высокого уровня» против Ирана.
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