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Сенатор США Кардин заявил, что готов предлагать новые санкции против России
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Сенатор США Кардин заявил, что готов предлагать новые санкции против России 

РИА Новости 21 минуту назад
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Сенатор США Бен Кардин заявил, что готов предлагать новые санкции против России в конгрессе.
"Мы готовы сделать больше, признавая, что Россия — угроза своим собственным гражданам и угроза демократическим странам по всему миру", — заявил Кардин, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
В 2017 году конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.
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