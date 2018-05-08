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Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко 

ТАСС 3 часа назад
Президент РФ Владимир Путин адресовал поздравление с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне украинским гражданам, а не президенту Украины Петру Порошенко из-за отношения к войне в Донбассе.
Об этом заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины", — ответил Песков на вопрос украинского журналиста, почему традиционное поздравление Путина лидерам постсоветских стран по случаю годовщины Победы в случае с Украиной было адресовано не президенту этого государства, а гражданам.
Ранее пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором указывалось, что Путин "поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне".
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Комментарии305  Ещё 12 источников 
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