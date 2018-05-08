Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

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Глава Минобороны Украины назвал число погибших военных с начала конфликта в Донбассе

Трамп вновь осудил Керри за попытку вмешаться в переговоры по ядерной сделке с Ираном

Трамп не поедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме