Эксперт «Валдая»: США своими действиями пытаются добиться смены режима в Иране 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. США своими действиями стремятся разделить правительство и народ Ирана и в результате сменить режим в Исламской Республике. Такое мнение высказал во вторник ТАСС эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», старший преподаватель университета имени шахида Бехешти (Тегеран) Хамидреза Азизи, комментируя решение Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"США видят в Иране угрозу для региона, и все их действия направлены на то, чтобы изменить его политику", — сказал собеседник агентства. «Если мы проанализируем высказывания Трампа, мы увидим, что вся политика США направлена на смену режима [в Иране]», — отметил он.
По мнению эксперта «Валдая», наиболее важной частью в прозвучавшей во вторник речи Трампа, в которой он объявил о выходе из ядерной сделки, «был четкий сигнал о необходимости смены режима в Иране». «Изначально он говорил о необходимости достижения более широкого и всеобъемлющего соглашения, — констатировал эксперт. — Затем он попытался разделить народ и правительство Ирана, потому что, если это получится, будет невозможно вести переговоры с правительством, которое не рассматривается как представляющее позицию своего народа».
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом он высказался в пользу заключения нового соглашения.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.