Эксперт «Валдая»: США своими действиями пытаются добиться смены режима в Иране

"США видят в Иране угрозу для региона, и все их действия направлены на то, чтобы изменить его политику", — сказал собеседник агентства. «Если мы проанализируем высказывания Трампа, мы увидим, что вся политика США направлена на смену режима [в Иране]», — отметил он.

По мнению эксперта «Валдая», наиболее важной частью в прозвучавшей во вторник речи Трампа, в которой он объявил о выходе из ядерной сделки, «был четкий сигнал о необходимости смены режима в Иране». «Изначально он говорил о необходимости достижения более широкого и всеобъемлющего соглашения, — констатировал эксперт. — Затем он попытался разделить народ и правительство Ирана, потому что, если это получится, будет невозможно вести переговоры с правительством, которое не рассматривается как представляющее позицию своего народа».