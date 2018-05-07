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Власти США поспорят из-за санкций против России
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Власти США поспорят из-за санкций против России 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Из-за санкций против России между Пентагоном и Конгрессом США может разгореться борьба, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на статью в издании Axios.
Как сообщает издание, министр обороны США Джеймс Маттис попросил председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Мака Торнберри включить в «Закон об ассигнованиях на национальную оборону» положение, которое позволит Белому дому освобождать от антироссийских санкций американских партнеров, покупающих у России оружие. По данным издания, Торнберри согласился это сделать.
Однако, в Демократической партии эти действия расценили как попытку республиканцев задобрить президента Трампа и помочь ему угодить президенту Путину. Как сообщили Axios источники, против принятия положения об исключении некоторых стран из санкций против РФ могут выступить так называемые ястребы от обоих партий. Один из источников сообщил американскому изданию, что в «Законе об ассигнованиях на национальную оборону» могут появиться новые санкции, нацеленные на военную промышленность РФ.
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