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Конгресс США может разрешить Пентагону отступать от антироссийских санкций
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Конгресс США может разрешить Пентагону отступать от антироссийских санкций 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Возможность отступать от санкций против России включена в проект бюджета министерства обороны США на 2019 финансовый год.
В проект бюджета Пентагона на 2019 год включена возможность отступать от антироссийских санкций. Документ рассмотрен комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.
Принятие такого решения позволит администрации президента США Дональда Трампа и американским военным работать со странами, которые раньше тесно сотрудничали с Россией, если они докажут, что разорвали отношения с Москвой в сфере обороны или сократили зависимости от российских оборонных секторов.
«Меры дали бы администрации Трампа и вооруженным силам США возможность отклоняться от некоторых санкций, если (страны) союзники, имевшие связи с Россией или покупавшие оборудование из России, докажут, что они прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США», — отмечает агентство (цитата по РИА Новости).
Проект бюджета будет рассмотрен в среду, 9 мая конгрессом, который и примет окончательное решение.
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