Конгресс США может разрешить Пентагону отступать от антироссийских санкций

В проект бюджета Пентагона на 2019 год включена возможность отступать от антироссийских санкций. Документ рассмотрен комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов , пишет Bloomberg

«Меры дали бы администрации Трампа и вооруженным силам США возможность отклоняться от некоторых санкций, если (страны) союзники, имевшие связи с Россией или покупавшие оборудование из России, докажут, что они прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США», — отмечает агентство (цитата по РИА Новости ).

Проект бюджета будет рассмотрен в среду, 9 мая конгрессом, который и примет окончательное решение.