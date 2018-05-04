Лондон блокирует утечки в СМИ по «делу Скрипалей»

Лондон намеренно блокирует утечки в СМИ по делу об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые могли бы доказать причастность британских властей к этой антироссийской провокации. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на то, что британское правительство использует государственный запрет на публичное освещение определенных обстоятельств этого происшествия в СМИ", — отметила она. "Такое поведение наталкивает на мысль о жесточайшей государственной цензуре в Великобритании и попытках Лондона не допустить утечек, — подчеркнула дипломат. — Эти утечки могли бы подтвердить причастность британских властей к данной антироссийской провокации, именно поэтому их и блокируют".
В частности, Захарова обратила внимание, что "британское правительство наложило запрет на упоминание в СМИ в привязке к делу Скрипаля его предполагаемого куратора из британской разведки Пабло Миллера, а также препятствует появлению информации о связях Миллера со специализирующейся на бизнес-разведке компании Orbis Business Intelligence, где также работал составитель так называемого "досье" на президента [США Дональда] Трампа Кристофер Стил".
"Развернутая британской стороной медиакампания вокруг этого инцидента заметно поутихла. Видимо, когда дело дошло до необходимости давать четкие ответы на конкретные вопросы, весь интерес сразу пропал", — констатировала официальный представитель МИД РФ.